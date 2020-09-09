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Çin’den tepki çeken görüntü! 3 bin kişilik sosyal mesafesiz pandemi ile mücadele toplantısı

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in başkenti Pekin'de salgınla mücadele eden kişilerin ödüllendirildiği 3 bin kişilik etkinliğe katılanlar arasında fiziksel mesafe olmaması ülkede ve dünyada tepkilere neden oldu.

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Salgının ortaya çıktığı Çin’de hayat fazlasıyla normale döndü. Başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda düzenlenen toplantıda pandemiyle mücadelede başarı gösteren kişilere Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından madalya verildi.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı toplantıdaki katılımcılar arasındaki fiziksel mesafe olmaması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Öte yandan kentte virüs tedbirleri hala sıkı bir şekilde uygulanmasına rağmen toplantıdaki fotoğraflar Avrupa'da yeni bir tartışma yarattı.

Ziyaretçilerin etkinlikteki kaygısız davranışları ise hem Çin’de hem de dünyada çeşitli tartışmalara neden oldu.

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