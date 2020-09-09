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Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarı maçları seyircisiz

Son dakika gelişmesine göre; ING Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarı maçları seyircisiz oynanacak.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında oynanacak maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı tartışılıyordu. 

Koronavirüs önlemleri kapsamında Bilim Kurulu, "Maçlar seyircisiz oynanabilir" önerisinde bulunmuştu. İlk yarıdaki futbol maçlarının seyircisiz oynanmasın karar veren TFF'nin ardından TBF de, ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı ile istişare edildi
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlar seyircisiz oynanacak. Sağlık Bakanlığı'mız ile yaptığımız görüşmelerde, sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanmasının daha uygun ve sağlıklı olacağına karar verdik. Bunu kulüplerimize de bildirdik." dedi.

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