Meral Akşener'in 'kan davalı' çıkışına Selahattin Demirtaş'tan cevap var

Selahattin Demirtaş, "Bir sabah Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" dedi. Akşener, "kan davalınız bile olsa..." deyip kapıyı açık bıraktı. Demirtaş, "Ben ahlaki duruşumu, iyi niyetimi ortaya koydum" karşılığı verdi...

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HDP'nin tutuklu Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" çıkışıyla başlayan tartışma sürüyor. Meral Akşener'in "kan davalı" cevabına Demirtaş'tan karşılık geldi. Demirtaş yeni bir sol parti mi kuruyor?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, "Ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim..." diyerek başlattığı diyalog sürüyor.

Kan davalınız bile kapıyı çalsa...

İYİ Parti lideri Meral Akşener de Demirtaş'ın bu sözleri üzerine "Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu’nun böyle bir özelliği var." demişti.

Demirtaş: Ben ahlaki duruşumu, iyi niyetimi ortaya koydum

Akşener'in bu cevabına Demirtaş'tan yeni cevap geldi. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Demirtaş'ın cevabını şöyle aktardı: "Sorunların ve soruların tartışılmasından, ele alınmasından bir zarar gelmez. Tartışmak her zaman iyidir. Ben ahlaki duruşumu, iyi niyetimi ve vicdanı duruşumu ortaya koydum."

Meral Hanım şimdi başka bir cevap verir!

Demirtaş'ın yakın çevresiyle konuştuğunu belirten Yarkadaş şöyle devam etti: "Dediler ki, 'Meral Hanım çok erken saatlerde yayına gitti. Çok erken saatlerde yayına gittiği için röportajın arkasını önünü inceleme fırsatı bulamadı. İsmail Küçükkaya kendisine o soruyu sorduğunda. Spontan bir cevap verdi. Eminiz ki bugün yeniden sorulsa belki de daha farklı bir cevap verir."

Demirtaş yeni bir parti mi kuruyor?

Selahattin Demirtaş'ın yeni parti kuracağı iddiası için de Barış Yarkadaş, "Demirtaş'a yakın kişilere şunu sordum: Selahattin Demirtaş parti kuracak mı? dedim. Dedikleri şu, 'Selahattin Demirtaş'ın bir parti kurma girişimi ve parti kurma düşüncesi yok. Bu laflar Demirtaş ile HDP'nin arasını açmaya, Demirtaş'a sevgi saygı duyan HDP tabanının kafasını karıştırmaya. Ve özellikle Demirtaş'ın yazdığı Duvar Gazetesi'nde yayınlanan son iki yazının da etkisini ortadan kaldırmaya yönelik bir operasyondur." diye konuştu.