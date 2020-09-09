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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 34 bin vatandaşla temas kurduk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi nedeniyle Mart ayından itibaren yurt dışında yaşayan yaklaşık 34 bin vatandaşla temas kurduklarını onlara ‘ses’ olduklarını açıkladı.

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Alınan önlemler hakkında yurt dışında yaşayan vatandaşları bilgilendirdiklerini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlık olarak pandemi döneminde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Yurt dışında bulunan Müşavirlik ve Ateşeliklerimiz aracılığıyla zaman mefhumu gözetmeksizin bizlere ihtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanında olduk. Öncelikle bu zor süreçte, salgının yaygın olduğu, OHAL ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin uygulandığı temsilciliklerimizde sunulan hizmetlerin vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığını riske atmadan verilmesine yönelik özel düzenlemeler yaptık.” dedi. 

Pandemi döneminde yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında olduk
 
Pandemi sürecinde yurt dışındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, “Temsilciliklerimiz uzaktan erişimle sürekli vatandaşlarımızla temas halindeydi. Özellikle dışarıya çıkamayan yaşlılarımızın ilaç başta olmak üzere ihtiyaçları telefonla ulaştıkları temsilciliklerimiz aracılığıyla karşılandı. Farklı ülkelerdeki vatandaşlarımızın tahliyelerine katkıda bulunduk. G20 ve OECD gibi önemli toplantıları videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Son olarak kamuoyunun da bildiği gibi Suudi Arabistan’da beşizleri dünyaya gelen bir ailemiz Bakanlığımızın temaslarıyla ülkemize getirildi.” ifadelerine yer verdi. 
 
34 bine yakın vatandaşımızla temas kuruldu
 
Bakanlığın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce çeşitli ülkelerde 29 farklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini, ayrıca koruyucu aile eğitimleri verildiğini kaydeden Selçuk, Mart ayının başından Haziran ayı sonuna kadar yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kurulduğunu bildirdi. 

Bakan Selçuk, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların ilgili birimlerle koordineli bir şekilde aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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