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Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Oxford Üniversitesi'ndeki aşı çalışması durduruldu

Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Oxford Üniversitesi'nde devam eden koronavirüs aşı çalışması hakkında bilgi verdi. Aşı uygulanan kişinin kanser tanısı aldığını belirten Kara, aşının istenmeyen etki nedeniyle şimdilik durdurulduğunu belirtti. Kansere aşının neden olup olmadığının araştırıldığı aktarıldı.

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Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter'daki hesabından İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan 'AZD1222' adlı aşıya ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Kara, "Klinik çalışma döneminde olan 'AZDI1222' aşı çalışması görülen istenmeyen etki nedeni ile şimdilik durduruldu. Tüm veriler incelendikten sonra istenmeyen etkinin ciddiyeti ve aşı ile mi ilişkili olduğu değerlendirilerek devam kararı verilecek. Özellikle aşı çalışmalarında katılımcı sayısı yüksek olduğu için görülebilecek sorunlar; örneğin aşı olan kişinin kanser tanısı alması aşı uygulandıktan sonra olduğu için aşı ile ilgisi olmasa dahi araştırılarak netleştirilir ve çalışma öyle devam eder" ifadelerine yer verdi.

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