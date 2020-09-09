Koronavirüs aşısında büyük şok! Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın Covid-19 aşıları durduruldu

Tüm dünya koronavirüs aşısına kilitlenmişken, en çok rağbet gören ve umut bağlanan iki aşı denemesi şok bir kararla durduruldu. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı testleri bir deneğin rahatsızlanması üzerine durduruldu. Deneğin hayati tehlikesinin bulunmadığı, birkaç gün içerisinde iyileşmesinin beklendiği aktarıldı. Aşı bekleyen dünya şokta...