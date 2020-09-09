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Trump, Irak'taki ABD askerlerinin çekildiğini açıklayacak

İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'tan ABD askerinin çekilmesi konusunda bugün bir açıklama yapacağı açıklandı.

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Trump yönetiminden, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilerle yaptığı açıklamada, Irak'tan daha fazla Amerikan askerinin çekilmesi konusunda Başkan Donald Trump'ın bugün bir açıklama yapacağını açıkladı.

Yetkili, önümüzdeki günlerde Afganistan'daki ABD kuvvetleri ile ilgili benzeri bir açıklama yapılacağını ifade etti. Başkan Trump, 3 Kasım seçimleri öncesinde Amerika’nın bitmeyen savaşları olarak tanımladığı yurt dışındaki ABD askeri varlığını sona erdirme vaatlerini yerine getireceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında Beyaz Saray’da Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmede, Irak'ta bulunan ABD askerlerini çekme sözünü tekrarlamıştı. ABD'nin Irak'ta konuşlandırılmış yaklaşık 5 bin 200 askeri bulunuyor.

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