BIST 1.089
DOLAR 7,49
EURO 8,82
ALTIN 464,13
HABER /  FENERBAHÇE

Gent'ten Miha Zajc için Fenerbahçe'ye teklif

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Miha Zajc ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Belçika ekibi Gent yıldız futbolcu için resmi teklifte bulundu.

Abone ol

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; Belçika ekibi Gent, sarı-lacivertlilerin Slovenyalı orta saha oyuncusu Miha Zajc için resmi teklif yaptı.

Miha Zajc, kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini yönetime bildirdi.

Sarı-lacivertli ekiple 27 maça çıkan Miha Zajc, 4 gol atıp, 1 asist yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı! Bomba iddia
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı 2.5 kilo altın çıktı
Kılıçdaroğlu'na kahkaha atan Buket Aydın'dan "AK Partili misiniz?" sorusuna yanıt
Berat Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüme gelebilir
Sapık şeyh Fatih Nurullah'tan 'pes' dedirten savunma: Aile benden para sızdırmaya çalışıyor
Ronaldo tarih yazıyor! İki golü de 90'a astı
ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Selvi CHP'nin Muharrem İnce stratejisini yazdı
Deha Bilimlier kimdir yaşı kaç eşi ve çocukları kimdir?
Sinop'ta bir kaymakam koronavirüse yakalandı
475 sanıklı Akıncı Üssü darbe girişimi davasında yeni gelişme!
Bursa'da banka güvenliği dolandırıcılığın önüne geçti
5. 6. 7. sınıf EBA dersleri saat kaçta başlıyor nereden izlenir?
Yorumlar