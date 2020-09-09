Gent'ten Miha Zajc için Fenerbahçe'ye teklif

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Miha Zajc ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Belçika ekibi Gent yıldız futbolcu için resmi teklifte bulundu.

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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; Belçika ekibi Gent, sarı-lacivertlilerin Slovenyalı orta saha oyuncusu Miha Zajc için resmi teklif yaptı.

Miha Zajc, kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini yönetime bildirdi.

Sarı-lacivertli ekiple 27 maça çıkan Miha Zajc, 4 gol atıp, 1 asist yaptı.