Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı! Bomba iddia

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kimlerin aday olacağı şimdiden konuşulurken, ismi sık sık geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıcak bakmadığı iddia edildi.

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Erken seçim söylentileri her fırsatta ortaya çıksa da, 2023'te yapılması planlanan seçim yarışı şimdiden başlamış görülüyor.

'Muhalefetin adayı kim olacak?' sorusu her geçen gün daha da merak edilirken, bu isimler arasında ön plana çıkanlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Kılıçdaroğlu sıcak bakmıyor

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde kaleme aldığı yazıda, Kılıçdaroğlu'nun, CHP içerisinde kendisine rakip olmasını istemediği için İmamoğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ü düşündüğünü yazan Selvi, buna karşın tabanda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın konuşulduğunu ileri sürdü.

"Kılıçdaroğlu’nun CHP’de kendisine rakip olmasını istemediği için Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığı söyleniyor" ifadelerine yer veren Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"Abdullah Gül ise onun rakibi değil. Hatta önemli bir isim, “İmamoğlu’nu istemez ama Mansur Yavaş’ı bile düşünebilir. Çünkü onun CHP’ye yönelik bir iddiası yok” dedi. Seçimi kazanamamasına rağmen Muharrem İnce bile Cumhurbaşkanı adaylığından aldığı güçle, Kılıçdaroğlu’na “Sen çekil, onursal başkan ol. Partinin başına ben geçeyim” demedi mi?"

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı