Masterchef'te Mehmet Yalçınkaya ne yaptı? Furkan Yalçın ağlayarak stüdyodan kaçtı

Masterchef'te mavi takımın kaptanı Esra Tokelli'nin kurduğu ekip hata üstüne hata yaptı. Duygu tadım kaşığını iki kez kullandığı için çorbası şefler tarafından alındı. Kırmızı takımda ise büyük hatayı yapan kaptan Arem oldu. Arem de pazı dolmasının içini aynı kaşıkla tadınca ekibine darbe vurdu. Mavi takımda Berker ve Emir'in hazırladığı yemek porsiyon olarak eksik çıkınca kırmızı takım durumu eşitledi. Kazananı belirleyen de tatlı oldu. Hiç tatlıcıya sahip olmayan kırmızı takım mavi takımda sütlaç tatlısını yapan Furkan'ı yendi.