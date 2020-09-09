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Hindistan'da büyük skandal! Koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti

ASYA ülkesi Hindistan'da koronavirüs teşhisi konulan genç bir kız, hastaneye kaldırıldığı ambulansta tecavüze uğradı. Şüpheli, genç kızdan özür dileyip kimseye söylememesi için tehdit etti.

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Hindistan'da 29 yaşındaki saldırgan V. Noufal, Kovid-19 teşhisi konulan 42 yaşındaki bir kadınla beraber 19 yaşındaki kızı da ambulansa aldı.

42 yaşındaki kadını Kovid-19 merkezine götürmek yerine normal bir hastanenin kapısına bırakan şüpheli genç kızı da Kovid-19 tedavi merkezine götüreceğini söyledi.

Haberler.com'un Daily Mail'den aktardığına göre V. Noufal, ambulansı tenha bir yere götürdükten sonra genç kızın üzerindeki koruyucu elbiseyi çıkarıp tecavüz etti.

Polis tarafından gözaltına alınan V. Noufal'ın ambulans kullanma belgesinin olmadığını ve sicilinin çok kabarık olduğu ortaya çıktı. 

Tutuklandı

V. Noufal, kıza tecavüz ettikten sonra kızdan özür dileyip kimseye söylememesi için kendisini tehdit etti ve hastaneye bıraktı. Kızın hastanede olayı yetkililere söylemesi üzerine V. Noufal tutuklandı. Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada olayı kınadı.

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