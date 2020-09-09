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Tekirdağ Çorlu'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? İstanbul da sallandı

Avrupa ‑ Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 00.59'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un da birçok ilçesinden hissedildi.

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Avrupa ‑ Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 00.59'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul'un da birçok ilçesinden hissedildi. Depremi en çok hisseden bir diğer il ise Çanakkale oldu. 

Özellikle İstanbul Avrupa yakasındaki vatandaşlar sarsıntıyı hissederken, arama motoru üzerinden ‘İstanbul’da deprem mi oldu?’ soruları aratılmaya başlandı. 

AFAD 4.1 olarak açıkladı

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Marmara Denizi'nde saat 00:57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.91 km olarak açıklandı. Öte yandan aynı bölgede 23:28'de 1.3, 23:34'te 1.6 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti.

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