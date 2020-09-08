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Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın durumunda yeni gelişme

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hastaneden taburcu oldu. Babacan'ın tedavisi evinde devam edecek.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 25 Ağustos'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamış sonrasında ise tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

Babacan, Twitter hesabı üzerinden son durumu hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.

"Şikayetlerim azaldı"

Gün geçtikçe şikayetlerinin azaldığını belirten ve tedavisine evde devam edecek olan Babacan, "Kovid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi. Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Babacan yaptığı paylaşımında, vatandaşlara seslenerek daha tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda da bulundu.

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