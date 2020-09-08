Beşiktaş, Josef de Souza'yla anlaştı

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'yla her konuda anlaştı. Brezilyalı futbolcu kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'yla her konuda anlaştı. Brezilyalı futbolcu kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

Yıllık 1.3 milyon euro için anlaşan Brezillyalı oyuncu, maç başına da 10 bin Euro alacak.

Al Ahli ile sözleşmesini feshedecek

Suudi Arabistan kulübü Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza'nın, Beşiktaş ile 1+1 yıllık bir anlaşma imzalayacağı öğrenildi.