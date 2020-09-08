CHP'li Başkan'dan Erdoğan'a teşekkür!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHPli Zeydan Karalar eski adı Devlet Bahçeli olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 530 milyon lira kaynak aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamlandığında Türkiye'nin ikinci büyük köprüsü olma özelliği taşıyacak olan Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 530 milyon lira kaynak aktarımı sağladı.

MHP döneminde temeli atıldı, CHP ara verdi

Seyhan Nehri üzerinde inşa edilen Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birleştirecek olan köprünün temeli, 2016 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla atıldı.

Adana Büyükşehir Belediye başkanlığını yapan MHP'li Hüseyin Sözlü döneminde projenin yüzde 30'u tamamlanmıştı.

Ancak 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'li Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından projeye, maddi yetersizlikler gerekçe gösterilerek ara verildi.

Bağlantı yollarıyla birlikte bin 800 metre uzunluğa ulaşacak olan 40 metre genişliğindeki eski adıyla Devlet Bahçeli Köprüsü yeni ismiyle ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 530 milyon lira kaynak aktarımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sağlandı.

Karalar Erdoğan'a teşekkür etti

Koltuğa oturmasının ardından gündemi skandallarla meşgul etmeyi beceren CHP'li Zeydan Karalari 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İşte Zeydan Karalar'ın konuyla ilgili o açıklaması:

"Burada yanlış bir algıya açıklık getirmek gerekiyor. Köprünün yapımını biz durdurmadık. 2018 yılında zaten durmuştu. Şimdi ise biz başvurumuzu yaptık ve köprünün yapım işini bakanlık üstlendi. Ben buradan bir kez daha Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Fakat henüz bakanlık ile bir protokol yapmadık. Bize dönüş yapacaklardır diye bekliyoruz. Ayrıca metronun yükünün de Adanalının üzerinden alınmasını bekliyoruz"