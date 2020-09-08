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Koronavirüse yakalanmıştı! Ali Babacan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Koronavirüse yakalanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bundan sonraki süreçte evinde tedaviye devam edileceğini bildiren Babacan bir de uyarıda bulundu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs tedavi sürecine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. On beşinci günün sonunda şikayetlerinin azaldığını söyleyen Babacan bundan sonraki tedavinin evinde yapılacağını ifade etti. Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi. Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum.Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum. Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum.

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