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Afyonkarahisar'da termal villada fuhuşa operasyon: 4 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'da günlük kiralanan termal villaya yapılan operasyon sonucu 2’si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, günlük olarak kiralanan termal bir villada para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, yapılan fiziki takibin ardından termal villada fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi.

4 şüpheliye gözaltı 

Operasyon sonucunda ise 2’si kadın 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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