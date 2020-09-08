Afyonkarahisar'da termal villada fuhuşa operasyon: 4 gözaltı
AFYONKARAHİSAR'da günlük kiralanan termal villaya yapılan operasyon sonucu 2’si kadın 4 kişi gözaltına alındı.Abone ol
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, günlük olarak kiralanan termal bir villada para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, yapılan fiziki takibin ardından termal villada fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi.
4 şüpheliye gözaltı
Operasyon sonucunda ise 2’si kadın 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.