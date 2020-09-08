BIST 1.091
DOLAR 7,48
EURO 8,82
ALTIN 462,26
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Remziye Yoldaş'ı sokak ortasında öldüren cezaevi firarisi koca İzmir'de yakalandı

DİYARBAKIR'da, eşi Remziye Yoldaş'ı sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan cezaevi firarisi Veysi Yoldaş, İzmir'de yakalandı. Katil zanlısı koca Diyarbakır'a getirilerek sorguya alındı.

Abone ol

9 yıldır hırsızlık suçundan kapalı cezaevinde kaldıktan sonra sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Veysi Yoldaş, 1 kız çocuğu annesi Remziye Yoldaş'ı sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Ardından da kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan katil zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de saklandığı evde yakalandı

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yoldaş'ın İzmir'de olduğu belirlendi. Veysi Yoldaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Konak ilçesinde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Bu sabah, Diyarbakır'a getirilen Yoldaş'ın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sıfır araba kampanyaları başladı eylül ayı fırsatlarında faiz indirimi var
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek yoğun bakıma alındı korona olmuştu
Ümraniyespor'da 14 koronavirüs vakası
Erol Mütercimler'in imam-hatip camiasına yönelik sözlerine RTÜK'ten inceleme
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! 81 ilde saat 12 itibariyle yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran zirvesinde önemli mesajlar
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da otobüs ve takasilere korona denetimi
Bakan Berat Albayrak'tan elektrik üretimi açıklaması! Durmuyoruz
5. 6. 7. sınıf EBA dersleri saat kaçta başlıyor nereden izlenir?
İngiltereli bilim insanlarından büyük buluş: Kanseri 8 yıl önceden tespit edecek
Tarih belli oldu! Apple 5G telefonlarının üretimine başlıyor
Recep Yazıcıoğlu kimdir kaç yaşında neden öldü?
Yorumlar 1 yorum