Antalya'da otobüs ve takasilere korona denetimi

ANTALYA'da şehirlerarası taşımacılık yapan otobüsler ile taksiler koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlendi. Kurallara uymayanlara ceza kesildi.

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Antalya Otogarı'nda şehirlerarası taşımacılık yapan 560 otobüs polis ekiplerince salgın tedbirleri nedeniyle terminal çıkışında durdurularak, denetlendi.

Otobüslerde hijyen, mesafe, oturma düzenini, otobüsteki personelin sağlığı ve yolcu sayısı konularında denetimler yapıldı. Hijyen koşullarına uymayan otobüslere ve yasağa rağmen aynı aileden olmamasına rağmen yan yana oturan kişilere ve firmalara ceza kesildi.

Şehir içinde de polislerin denetimleri farklı noktalarda devam etti. Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan noktada taksiler durduruldu. Taksilerdeki yolcu sayısı ile maske kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Doğan, uygulama noktasında yaptığı açıklamada, “Dünyayı saran pandemi sürecinde yoğun bir gündem yaşıyoruz. İlimizde sayın Valimizin ve Emniyet Müdürümüzün önderliğinde denetim mekanizması ilk günden bu yana uygulanmaya devam ediyor. Antalya'nın bir turizm şehri olması nedeniyle yaz aylarında yoğunluk artınca biz de denetimlerimizi artırdık. Dün bu konuyla ilgili yeni bir faza geçildi. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi bundan sonra denetimlerde biraz daha duyarlı olunması, hijyen, mesafe ve maske konusunda azami şekilde önem gösterilmesi gibi yeni bir sürece başladık. Biz uygulamalarımızı artırıyoruz. Antalya Otogarı'nda denetimlerimize devam ediyoruz. Otobüslerde hijyen, mesafe, oturma düzenini, otobüsteki personelin sağlığı ve yolcu sayısı konularında denetimler yapıyoruz. Bu denetimlere, diğer ticari taşımacılık yapan araçlarda da devam ediyoruz" diye konuştu.

Denetim yapılan takside yolculuk yapan Derya Onar, “Uygulama ve denetimler çok yerinde. Her zaman bunların yapılmasını istiyorum. Halkımız ve kendimiz için çok iyi" dedi. Taksi şoförü Fikret Yasan ise, “Kontrol olduğu için memnunuz. Her zaman olmasını arzu ediyoruz. Araca maskesiz binmek isteyenler oluyor. Biz maske takmaları konusunda uyarıyoruz, araçta maskemiz varsa veriyoruz" diye konuştu.