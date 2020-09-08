Malatya'da peş peşe depremler! AFAD duyurdu

MALATYA peş peşe depremlerle sallanıyor. Pütürge ilçesinde saat 13.44'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Malatya'da saat 13:44'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, ilk belirlemelere göre can kaybı yok. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Malatya-Pütürge olan deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İlçe 4.6'lık depremin ardından saat 15.39'da bu kez de 4.2 şiddetinde depremle sallandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Malatya'daki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.