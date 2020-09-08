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Erol Mütercimler'in imam-hatip camiasına yönelik sözlerine RTÜK'ten inceleme

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler'in katıldığı canlı yayındaki sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Dün akşam Haber Global TV ekranlarında Saynur Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen programa İsmail Saymaz, Erol Mütercimler, Müfid Yüksel ve Hayri Kırbaşoğlu konuk oldu. Programa Erol Mütercimler'in İmam-hatip camiasına yönelik sözleri damga vurdu.

RTÜK'ten inceleme
RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır."

''Sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız"
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

Sosyal medyadan tepki yağdı
Moderatör Saynur Tezel'in tartışmaya müdahale etmediği görülürken, Erol Mütercimler'in sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mütercimler'e vatandaşlar paylaşımları ile çok sert tepki gösterdi. Mütercimler'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

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