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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran zirvesinde önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda gündeme ilişkin konuştu.

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Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada gündeme dair kısa bir açıklamada bulundu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

''Birçok önemli karara konseylerde imza attık''
- Yüksek istişare toplantılarımız İran Türkiye dostluğunun nişanelerindendir. Birçok önemli karara konseylerde imza attık. Koronavirüs nedeniyle toplantımızı videokonferans ile yaptık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermememiz bile ilişkilerimiz için çok önemlidir.

''Tıbbi malzeme yardımları ile İran'ın yanında olduğumuzu gösterdik''
- Artan vaka sayısına rağmen salgını kontrol altında tutmayı sürdürüyoruz. Salgın şartlarının hafiflemesi ile işbirliğimizin eski düzeyine geleceğine inanıyorum. Koronavirüsten hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tıbbi malzeme yardımları ile İran'ın yanında olduğumuzu gösterdik. Bu salgının üstesinden insanlık olarak hep birlikte geleceğimizi düşünüyorum.

''Alacağımız kararların ikili ilişkilerimizdeki diğer konularla takibinin yapılacağına inanıyorum''
- Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizdeki diğer konularla takibinin yapılacağına inanıyorum. Sayın bakanlarımıza önemli görevler düşüyor. Salgın sonrası sizlerle bir araya gelmeyi arzu ettiğimi bildirmek istiyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, teşekkür ediyorum.

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