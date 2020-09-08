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Batman’da Covid-19 yasağı ihlal eden kişilere 390 bin lira para cezası kesildi

BATMAN’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evinde kendini izole etmesi gerektiği halde evinde bulunamayan 124 kişiye idari para cezası uygulandı.

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Batman'da evinde kendini izole etmesi gerektiği halde evinde bulunmayan 124 kişiye toplam 390 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada “Covid-19 pozitif ve temaslı vakaların 10 gün süreyle evlerinde izolasyonda kalmaları, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir” denildi.

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