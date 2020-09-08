Kocaeli'de anne ile kızı 1 gün arayla birbirine kavuştu

KOCAELİ'de anne Makbule Çalık (68), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cenaze taziyeleri sırasında fenalaşan 3 çocuk annesi Ümmühan Avcı da hayata veda etti. 46 yaşındaki kadının ölümü de kalp krizi olarak değerlendirilirken durum otopsi ile netlik kazanacak.Abone ol
Körfez ilçesi Kutluca köyü Kıyırlı Mahallesi'nde oturan, 5 çocuk annesi Makbule Çalık, önceki gün evindeyken fenalaştı. Kalp krizi geçiren Çalık, yaşamını yitirdi. Makbule Çalık'ın cenazesi, dün köy mezarlığında toprağa verildi.
Aile, dün cenaze ve taziyelerle ilgilenirken, Makbule Çalık'ın kızı, 3 çocuk annesi Ümmühan Avcı ise rahatsızlandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Ümmühan Avcı, yaşamını yitirdi.
Ümmühan Avcı’nın da kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, otopsi sonucu kesin ölüm nedenini ortaya çıkaracak.
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