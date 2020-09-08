Suna Yıldızoğlu yaşı kaç aslen nereli hangi dizilerde rol aldı?

SHOW TV'nin fenomen olan dizisi Çukur 4. sezonu ile başladı. Sosyal medyanın da konusu olan Çukur'a yeni sezonda yeni oyuncular geldi. En dikkat çeken isimlerden biri de Çukur'da Arık Böke'nin annesi Olga'yı oynayan deneyimli oyuncu Suna Yıldızoğlu oldu. 65 yaşındaki İngiliz asıllı oyuncu Yasemin Allen'in de annesi.

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SOW TV'nin fenomen olan reyting rekorları kıran dizisi Çukur 4. sezonu ile başladı, seyircinin özlemi sona erdi. Yeni sezonun ilk bölümü ile sosyal medyanın da konusu olan Çukur'a yeni sezonda yeni oyuncular da katıldı. Dizinin en dikkat çeken oyuncularından biri de Arık Böke'nin annesi Olga'ya hayat veren usta oyuncu Suna Yıldızoğlu oldu. İngiliz asıllı Türk oyuncu 65 yaşında ve oyuncu Yasemin Allen'in annesi.

Suna Yıldızoğlu kimdir: Suna Yıldızoğlu, (doğumu Sonja Eady, 26 Şubat 1955, İngiltere İngiliz asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu.

1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçı'nın gerçek ismi Sonia Eddy 'dir. İngiliz Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır. 2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılmıştır. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazanmıştır. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.