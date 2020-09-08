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Mustafa Avkıran aslen nereli yaşı kaç eşi Övül Avkıran ve oğlu kimdir?

SHOW TV'nin fenomen olan dizisi Çukur 4. sezonu ile başladı. Sosyal medyanın da konusu olan Çukur'a yeni sezonda yeni oyuncular geldi. En dikkat çeken isimlerden biri de Çukur'da Cengiz Erdenet karakterini oynayan Mustafa Avkıran oldu. Peki birçok dizide rol alan 57 yaşındaki Mustafa Avkıran kimdir, aslen nereli ve eşi Övül Avkıran kimdir?

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SOW TV'nin fenomen olan reyting rekorları kıran dizisi Çukur 4. sezonu ile başladı, seyircinin özlemi sona erdi. Yeni sezonun ilk bölümü ile sosyal medyanın da konusu olan Çukur'a yeni sezonda yeni oyuncular da katıldı. Dizinin en dikkat çeken oyuncularından biri de Cengiz Erdenet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mustafa Avkıran oldu. Kınalı Kar, Kuzey Güney, Yaprak Dökümü, Yeni Gelin gibi ses getiren birçok dizide rol alan Mustafa Avkıran aslen Gaziantepli ve 57 yaşında. Övül Avkıran ile evli olan Mustafa Avkıran'ın Alaz adında bir oğlu var. 

Mustafa Avkıran kimdir: Mustafa Avkıran Mart 1963, Gaziantep doğumlu. 1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na katıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

Övül Avkıran ile evli olan Mustafa Avkıran'ın Alaz adında bir oğlu var. 

Bir dönem Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük de yaptı. 2000'de Tiyatro Oyunevi ile birlikte İSM 2. Kat'ı kurdu. Bilal Ağa, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Kuzey Güney, Menekşe ile Halil, Yaprak Dökümü, Filinta gibi dizilerde rol aldı. Günümüzde ise Yeni Gelin adlı dizide Kalender Ağa karakterini canlandırmıştır.

MUSTAFA AVKIRAN FİLMOGRAFİ
Ateşten Günler (1987)
Ayaşlı ve Kiracıları (1989)
Yalnızlar (1991)
Zontellektüel Abdullah (1994)
Sokaktaki Adam (1995)
İstanbul Kanatlarımın Altında (1996)
Kayıkçı (1998)
Kurtlar Sofrası (1999)
Köstebek (2) (1999)
Yılan Hikayesi (1999-2001)
Kurşun Kalem (2000)
Pencereden Kar Geliyor (2001)
The Only Journey of His Life (2001)
Kınalı Kar (2002)
Beni Bekledinse (2004)
Köpek (2005)
Yaprak Dökümü (2008-2010)
Av Mevsimi (2010)
Kuzey Güney (2011-2012)
Kaçak (2013-2014)
Sevdam Alabora (2014)
Delibal (2015)
Filinta (2015)
Yeni Gelin - (2017-2018)
Azize - (2019)
Çukur - (2020)

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