Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ön eleme sonuçları açıklandı

TRT’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği “Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nın ön eleme sonuçları açıklandı. 5 kategoride toplam 116 eser ön elemeyi geçerek son aşama olan jüri değerlendirmesine girmeye hak kazandı.

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Türkiye’de yayıncılığın öncüsü olan TRT’nin, sahip olduğu değerleri ve birikimleri gençlerle paylaşıp, onları desteklemek amacıyla düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması’na bu yıl; Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı, Haber Yayıncılığı, İnternet Yayıncılığı ve Ev Hayat Dolu kategorilerinde toplam 76 üniversiteden başvuru yapıldı. Başvuruların ön eleme jürisi tarafından değerlendirilmesi sonucunda 5 kategoride toplam 116 finale kaldı. Ön eleme sonuçları 7 Eylül Pazartesi www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresi ile yarışmanın sosyal medya hesaplarından açıklandı.



“Pandemide de gençlerimizin elini bırakmadık”

TRT olarak gençlere yatırım yaptıklarını ve onları desteklediklerini söyleyen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, “Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması' gençleri yüreklendirmek, üretmeye teşvik etmek, yeni teknolojilere adapte etmek ve hikâye anlatım dilini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz bir etkinliktir. Gelen başvurulara baktığımızda da bu düşüncemizin karşılık bulduğunu görüyoruz,” dedi.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında dahi gençlerin elini bırakmadıklarını belirten Eren, şunları kaydetti: “Pandemi nedeniyle öğrenci arkadaşlarımıza yönelik birçok organizasyon ya iptal edildi ya da ertelendi. Biz onların dört duvar arasında da olsa kreatif işler ortaya koyabileceklerine inandık ve bu doğrultuda Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na ‘Ev Hayat Dolu’ isminde yeni bir kategori de ekledik. Belirtmem gerekir ki, gençler çok güzel eserler ortaya koydular.”

Yarışmaya uluslararası katılım

Türkiye, Balkanlar, KKTC ve Orta Asya ülkelerindeki lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmaya; iletişim, güzel sanatlar, beşerî ve sosyal bilimler fakülteleri ile meslek yüksekokulların iletişim bölümlerinden öğrenciler katıldı. Gençlere, medya profesyonelleri ile buluşma imkânı da sunan yarışma aynı zamanda farklı programlar çerçevesinde TRT’de kariyer için fırsat da sağlıyor.



Gençler evden üretsin diye yeni kategori: “Ev Hayat Dolu”

Daha önce Radyo, Televizyon, Haber ve İnternet Yayıncılığı olmak üzere 4 ana kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl, içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle TRT’nin de yayınlarında özellikle üzerinde durduğu ve slogan haline getirdiği “Ev Hayat Dolu” kategorisi eklenerek, gençlere bu kategoriye teması “salgın” olan eserleriyle başvuru yapma imkânı tanındı.



Süreç nasıl işleyecek?

Ön elemeyi geçerek finale kalan 116 eser alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, bu yılın kazanan isimleri belirlenecek. Kazananlar ekim ayında yapılacak bir etkinlikle açıklanacak ve ödüllerine kavuşacak. Ön eleme sonuçları ve daha fazlası için www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından detaylı bilgi alınabiliyor.