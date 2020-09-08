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Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz:İl bazında değil ülke genelinde tedbirler yolda

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı ile birlikte ilk olarak il ve ilçe bazında kısıtlamalar gündeme gelirken Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz ülke genelinde kısıtlamaya gidileceğine vurgu yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde vaka sayılarına yönelik yaptığı açıklamada "Ankara İstanbul'u geçti" demişti. Bu açıklamanın ardından Ankara'nın Vuhan olduğu iddia edilmişti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de salgındaki son durumu ve merak edilenleri Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'a sordu.

"Ankara, Vuhan oldu mu?" sorusuna Kayıpmaz, “Son dönemde vaka sayısındaki artışın en yüksek olduğu il, ne yazık ki Ankara oldu. Kontrollü sosyal hayat döneminde Ankara’da yaşayanlar her zamanki kontrollü tavırlarının dışına çıktı. Sadece Ankara’da değil, yurdumuzun genelinde de salgın öncesindeki yaşantımıza hızlı bir dönüş oldu.” cevabını verdi.

Bilim Kurulu üyesi  "Her ilde tablo aynı değil. Bu durum “İllere göre farklı önlemler alınacak mı” sorusuna ise "“Lüzumu halinde il bazında önlemler alındığı gibi, ülke genelinde de tedbirler masaya yatırılabilir. Kurulumuzda da bununla ilgili tavsiyeler gündeme geldi. Sağlık Bakanımızın da geçtiğimiz günlerde açıkladığı gibi sorunun tamamen ortadan kalkması için yapılması gereken tam izolasyondur. Bununla birlikte ne kadar süreceğini bilmediğiniz bir salgında süresiz bir izolasyona dünyanın birçok ülkesinin sıcak bakmadığı açıktır. Şu anki bilgilerimize göre salgının yayılmasını önlemede en etkili yöntemler, bireysel korunma yöntemleridir.” cevabını verdi.

Okulların açılmasına yönelik ise Bilim Kurulu üyesi şu değerlendirmeyi yaptı:

Yüz yüze eğitimin okuma-yazma aşamasındaki çocuklarla sınırlı kalabileceği yönündedir.

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