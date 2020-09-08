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Ankara Amerikalıların YPG’lilere verdiği iki 'talimatı' biliyor Hande Fırat ayrıntıları yazdı

Hande Fırat, Ankara'nın Amerikalıların terör örgütü YPG'ye verdiği "Sınırda PKK bayrağı kullanmayın. Sınırda Öcalan posteri kullanmayın." talimatını bildiğini ve Ankara'nın tüm olasılıklara karşı hazırlık yaptığını yazdı.

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Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin kukla devlet oluşturma çabaları sürüyor. Petrol sahalarını YPG'ye veren Amerika, Arap aşiretlerle teröristleri barıştırmak istiyor. Amerika şimdi de "PKK eşittir YPG" algısını kırmak için yeni bir oyun peşinde.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Suriye'deki son duruma ilişkin gelişmeleri köşe yazısında aktardı.

Ankara, Amerikalıların YPG’lilere verdiği iki “talimatı” biliyor.

Sınırda PKK bayrağı kullanmayın.

Sınırda Öcalan posteri kullanmayın.

Amaçları, Türkiye’nin “PKK eşittir YPG” açıklamalarına karşı uluslararası kamuoyunda farklı bir algı yaratmak. Bununla da bitmiyor. Diğer yanda ise Araplarla ve Kürt muhaliflerle de terör örgütünü barıştırmaya çalışıyor.

Sahanın gerçekleri

Ankara bir yandan tüm gelişmeleri takip ediyor, diğer yandan uyarılarını hem ABD’ye hem de Rusya’ya yapıyor. Sahada aktif. Aşiretlerle görüşmelerini sürdürüyor. Tüm olasılıklara karşı da hazırlık yapılıyor. Yetkililer, “Her ne kadar ABD sahada YPG’yi güçlendirmek, arkasına farklı güçleri almak istese de sahadaki gerçekler buna uygun olmaz. Yılların anlaşmazlıkları ve doku uyuşmazlığı böyle bir birlikteliğin en büyük engeli” yorumunu yapıyor."

Hande Fırat'ın yazısının tamamı

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