Derya Bedavacı kimdir yaşı kaç aslen nereli? Davulcu eşi kimdir?

Son günlerin konuşulan isimlerinden biri olan şarkıcı Derya Bedavacı aslen Sivaslı. Baterist ve davulcu Murat Bedavacı ile evli olan Derya Bedavacı'nın bir de kızı var.

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Son günlerde söylediği şarkılar ile dikkat çeken bir isim var; Derya Bedavacı... Eşi baterist ve davulcu Murat Bedavacı ile 17 yıldır aynı sahneyi paylaşan Derya Bedavacı'nun bir de kızı vardır. İşte şarkıcı Derya Bedavacı hakkında merak edilenler...

Derya Bedavacı Sivas da doğmuştur ve 7 kardeşli bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Hayatını İzmir’de sürdüren Derya Bedavacı Ada Su isminde bir kız çocuğu annesidir. Derya Bedavacı’nın eşi Davulcu, Baterist’tir.

Hakan Altun ile seslendirdiği “Kavuşmalıyız” isimli bir tekli çalışması ile tanınan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bedavacı, şiir yazmaktadır. Hayranları ile akustik kayıtlar ile müzik severler ile buluşuyor.

Uzun yıllardır müzisyen eşi Murat Bedavacı ile aynı sahneyi paylaşan Derya Bedavacı işini çok sevdiğini, gecenin sonuna kadar keyifle işlerini yapıp huzurla evlerine dönmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirmiştir.

Derya Bedavacı Müzik Çalışmaları

2018 senesinde “Sayende” isimli bir albümü sevenleri ile buluşturmuş, albüm içerisinde yer alan tüm şarkıların söz ve şarkıları kendisi oluşturmuştur.