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Bendevi Palandöken: Araç sigorta fiyatları düşürülmeli

İhlas Haber Ajansı

Araç sigorta fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi nedeniyle trafikteki araç sayısının da trafik kazalarının da azalmasıyla sigorta şirketleri kâr açıklarken, araç sigortasızlık oranı da arttı. Sigorta fiyatlarında indirime gidilmeli, taksit sayısı artırılmalı ki zorunlu trafik sigortası yaptırmayan herkes yaptırsın” dedi.

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Çeşitli sebeplerden sigortasızlık oranının azaldığını hatırlatan ve bu oranın artırılması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mart ayından bu yana, zaman zaman sokağa çıkma kısıtlamaları, zaman zaman kişisel tedbirler nedeniyle trafikte araç sayısı azaldı. Dolayısıyla kazalar da azaldı. Geçtiğimiz yıl Mart ile Temmuz aylarında gerçekleşen trafik kazaları, bu yılın aynı dönemine denk gelen süreçte yüzde 22 azalarak 132 bin 679’a düştü. Trafik kazaları azalırken sigorta şirketleri de doğal olarak kâr açıkladı. Araç sahipleri ise bu süreçte araçla trafiğe çok az çıkılması, ekonomik sebepler vs. nedeniyle sigorta yaptırmaktan çekindi. Zorunlu olmasına rağmen trafikte sigortalılık oranı düştü. Öyle ki Ocak ayında 4.6 milyon araç sigortasız iken Covid-19 ülkemizde başladıktan 1 ay sonra yani Nisan ayında bu sayı 4.9 milyona çıktı” diye konuştu.

“Sigorta fiyatlarında indirim ve taksitlendirme yapılmalı”

Sigorta şirketlerinin araç sigortalılık oranını artırıcı adımlar atması gerektiğine değinen Palandöken, “Temmuz ayı sonu itibariyle verilere bakıldığında, otomobillerin yüzde 7’si, motosikletlerin yüzde 67’si, otobüslerin yüzde 29’u sigortasız. Trafikte sigortasız gezen her aracın tehlike saçtığı unutulmamalı. Herhangi bir kaza anında sigortasız araç hem kendini hem karşıdaki aracı hem de devleti zarara sokacaktır. 23,6 milyon aracın tamamı zorunlu trafik sigortasını yaptırmalı. Bu yüzden trafikte araç sigortalılık oranını artırıcı adımlar atılmalı. Sigorta şirketleri fiyatlarda ortak bir fikir birliği içerisinde indirime gitmeli ve taksitlendirmede taksit sayısını artırmalı” şeklinde söyledi.

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