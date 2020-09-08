Sabahat Akkiraz Çukur'da Barak Söyledi Suriye'den Çıktım izleyini yıktı

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 4. sezonu ile başladı. Sosyal medyanın da konusu olan Çukur'da Sabahat Akkiraz fırtınası esti. Ünlü türkücü Sabahat Akkiraz Barak- Suriye'den Çıktım türküsünü söyledi izleyenler mest oldu. Peki kimdir Sabahat Akkiraz yaşı kaç aslen nereli? Vurma Zalim Vurma türküsü sözleri nasıl?

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SHOW TV'nin fenomen olan reyting rekorları kıran dizisi Çukur 4. sezonu ile başladı, seyircinin özlemi sona erdi. Yeni sezonun ilk bölümü ile sosyal medyanın da konusu olan Çukur'a ünlü türkücü Sabahat Akkiraz Suriye'den çıktım, Vurma Zalim Vurma türküsü ile damga vurdu.

İdris Koçovalı'nın eski dostu Sabahat Akkiraz oğullarıyla birlikte Sabahat Akkraz'ı dinleme isteği olan İdris Koçovalı'yı kırmadı. İdris Koçovalı yoktu ancak son isteklerinden biris gerçekleşmişti. Koçovalı kardeşlerin babalarının yokluğunda yaşadıkları acıları gösteren sahne izleyenleri duygulandırdı.

Vurma Zalim Vurma Ben Badeli Nahsenim sözleri ile izleyenleri büyüleyen Sabahat Akkiraz adeta Çukur’un yeni sezonuna damga vurdu.

Sabahat Akkiraz Suriye’de Çıktım (Vurma Zalim Vurma) şarkısı ve sözleri ise şöyle:

Suriye’den çıktım üç gün vadeli

Düşmandan alırdım da kanlı bedeli

İsmime derler de Nahsen Badeli

Vurma zalim vurma ben badeli nahsenim

Aman zincirlere zapt olmayan zalım aslanım

Suriye’den çıktım da nedir telaşım

Aman yukarı akçadağ da kaldı üleşim

Yetişsin imdada anam kardeşim

Vurma zalim vurma ben badeli nahsenim

Aman zincirlere zapt olmayan zalım aslanım