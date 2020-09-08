Edirne'de esnafa bıkkınlık veren 15 yaşındaki hırsız yakalandı

EDİRNE'de 2 haftada 25 ayrı suç işleyerek esnafa çile çektiren 15 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Keşan’da kısa süre içinde onlarca suç işleyerek iş yerlerinden defalarca hırsızlık yapan ve 4 kez adliyeye çıkıp son olarak hakkında verilen adli kontrol şartıyla serbest kalma kararı ardından, tekrar suç işlemeye devam eden C.K. (15), Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Son olarak hakkında teyitli 6 farklı hırsızlık dosyasınca firari olarak kaydı bulunan 15 yaşındaki çocuk C.K., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorgusunda daha önce işlemiş olduğu bazı suçları itiraf ederek; kendisiyle beraber evden, arabadan ve işyerlerinden yapılan suçlar sırasındaki suç ortakları Ö.D. (17), Ö.D. (19) ve İ.B. isimli 3 kişinin de ismini vererek bazı suçları beraber işlediklerini itiraf etti.

Daha önceki tarihlerde işlenmiş diğer suçlarla ilgili ifadesi alınan C.K. gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 15 yaşındaki hırsız, cezaevine gönderildi.