Whatsapp'tan sonra Facebook'a da kısıtlama geldi

Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger üzerinden yanlış bilgi yayılmasını yavaşlatmak için kullanıcılarına yeni bir kısıtlama getirdi.

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Son dönemde yanlış bilginin hızla yayılması olayının önüne geçmek için önlemler alan Facebook, Messenger'a kısıtlama getirdi. Söz konusu kısıtlama kapsamında Messenger kullanıcıları, mesajları aynı anda en fazla beş kişi veya gruba yönlendirebilecekler.



Viral olan yanlış bilginin yayılma hızını kesmek için böyle bir adım attığını duyuran Facebook geçtiğimiz aylarda benzer bir özelliği WhatsApp'a da getirmişti. Facebook, WhatsApp kullanıcıların mesaj yönlendirme hakkının 20’den 5’e düşürme kararı almıştı.



ABD Başkanlık seçimlerinin etkisi var

Söz konusu kararın alınmasında yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinin de etkiliği olduğu düşünülüyor. Facebook bu kapsamda haziran ayında yaptığı bir değişiklikle üç aydan eski makaleleri paylaşırken bir uyarı göstermeye başlamıştı.



Facebook, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine bir hafta kala siyasi reklamları donduracağını da açıklamıştı.