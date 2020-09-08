BIST 1.102
DOLAR 7,47
EURO 8,82
ALTIN 463,52
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Whatsapp'tan sonra Facebook'a da kısıtlama geldi

Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger üzerinden yanlış bilgi yayılmasını yavaşlatmak için kullanıcılarına yeni bir kısıtlama getirdi.

Abone ol

Son dönemde yanlış bilginin hızla yayılması olayının önüne geçmek için önlemler alan Facebook, Messenger'a kısıtlama getirdi. Söz konusu kısıtlama kapsamında Messenger kullanıcıları, mesajları aynı anda en fazla beş kişi veya gruba yönlendirebilecekler. 
  
Viral olan yanlış bilginin yayılma hızını kesmek için böyle bir adım attığını duyuran Facebook geçtiğimiz aylarda benzer bir özelliği WhatsApp'a da getirmişti. Facebook, WhatsApp kullanıcıların mesaj yönlendirme  hakkının 20’den 5’e düşürme kararı almıştı. 
 
ABD Başkanlık seçimlerinin etkisi var
Söz konusu kararın alınmasında yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinin de etkiliği olduğu düşünülüyor. Facebook bu kapsamda haziran ayında yaptığı bir değişiklikle üç aydan eski makaleleri paylaşırken bir uyarı göstermeye başlamıştı. 
  
Facebook, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine bir hafta kala siyasi reklamları donduracağını da açıklamıştı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Selçuk Üniversitesi'nde makam odasında tecavüz! Rektörlük skandalla ilgili kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bekir Pakdemirli'ye talimat: Yangını söndürmeden gelme
Trump aşı için tarih verdi: Yakında çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz
Bahçeli şer odakların kirli oyununu böyle bozdu!
Reina katliamına 40 kez müebbet
Fatih Portakal neden FOX'tan ayrıldı? Emeklilik gerekçesini canlı yayında anlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay'dan eş rızası kararı! İpotekli evi alan banka haksız bulundu
Çukur dizisinde Cengiz Erdenet'i kim oynuyor gerçek adı nedir?
Konya'da Afgan işçi vatandaşını 'cinsel ilişki' dedikodusu sebebiyle öldürmüş
Lionel Messi Barcelona ile idmanlara çıktı
Meksika'da ölüm belgeleri tükendi: 1 milyon 100 bin yeni belge basılacak
Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı
Yorumlar