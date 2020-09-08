100'e yakın kaymakam ve vali yardımcısı FETÖ'den açığa alındı! İşte o isimlerin tam listesi

İçişleri Bakanlığı’nda mülki amirlere yönelik büyük bir FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 100’e yakın vali yardımcısı ve kaymakam açığa alındı.

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FETÖ soruşturmaları sürerken, İçişleri Bakanlığı, büyük bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında 100’e yakın vali yardımcısı ve kaymakam açığa alındı. Görevden alınanlar arasında yer alan Ahlat Kaymakamı İsa Erat en dikkat çeken isim oldu.

Ahlat'ta 26 Ağustos’ta yapılan Malazgirt Zaferi etkinliğinde devletin zirvesine Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ev sahipliği yapmıştı. Arat, iki gün önce FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. Erat, 28 Ağustos 2019 tarihinde ilçede göreve başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Erat, sosyal medya hesabından bu fotoğrafları “1071 Ahlat etkinliğimizden” diyerek paylaştı.

İşte açığa alınan vali yardımcıları: Bedir Deveci (Adıyaman), Nebi Çanga (Artvin), Cevat Uyanık (Artvin), Yusuf Gemici (Bingöl), Kemal Karahan (Bitlis), Mehmet Fevzi Dönmez (Düzce), Yunus Koç (Iğdır), Barbaros Baran (Karabük), İdris Akça (Muş), Murat Girgin (Sinop), Fatih İzmir (Şırnak), Akın Zor (Tunceli), Ferhat Atar (Van)

İşte açığa alınan kaymakamlar: Sadettin Doğan (Kahta), Bedirhan İmamoğlu (Besni), Hasan Doğan (Diyadin), Abdullah Kadıoğlu (Patnos), Fatih Dülgeroğlu (Arhavi), Muhammet Furkan (Güroymak), Hakan Şeker (Uzundere), Mustafa Selim (Narman), Cevat Gün (Tirebolu), Emre Yalçın (Malazgirt), Ahmet Demirci (Erzin), Yasin Yunak (İnebolu), Ahmet Altun (Bahşılı), Barbaros Akbulak (Pötürge), Hamza Özer (Akçakale), Adem Can (Çaldıran), Fatih Sayar (Gürpınar), Fatih Okumuş (Boğazlıyan), Hasan Günaydın (Asarcık)