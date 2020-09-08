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Trump'ın eski avukatı kitap yazdı! Trump'a 'yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı' dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, "İtaatsiz: Anılar" adını verdiği bir kitap yazdı. Kitapta Trump'ın canını sıkacak çok sayıda iddia yer aldı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, "İtaatsiz: Anılar" adını verdiği bir kitap yazdı. Cohen, kitabı, Trump'ın başkanlık kampanyasında tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle yargılandığı davada verilen hapis cezasını çektiği cezaevinde yazdı. Kitabın ABD'de bugün satışa sunulması planlanıyor.

Cohen kitabında, Trump'ın bir gangster gibi davrandığını ve "siyahların geneli hakkında olumsuz görüşlere sahip olduğunu" öne sürdü. Kitaptaki iddialar arasında Trump'ın Güney Afrika'nın ilk siyah lideri Nelson Mandela ve Latin Amerika kökenliler hakkında da ırkçı yorumlar yapması da yer alıyor.

Kitabın bazı bölümlerinin basına sızmasının ardından Beyaz Saray, Cohen'in yalan söylediğini belirterek, iddiaları yalanladı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, haftasonunda yaptığı açıklamada, "Cohen, rezil olmuş bir suçlu ve Kongre'ye yalan söyleyen, barodan atılmış bir avukattır… Tüm güvenirliğini kaybetmiş birisidir. Yalanlarını paraya çevirme çabaları içerisinde olduğunu görmek şaşırtıcı değil" dedi.

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