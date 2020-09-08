Vedat Muriç İtalya'ya gidiyor! İşte Lazio transferinin detayları

Fenerbahçe'den ayrılan golcü oyuncu Vedat Muriqi, çarşamba günü Lazio ile sözleşme imzalamak için Roma'ya gidecek. Transferin tüm detayları belli oldu.

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Fenerbahçe’de sergilediği performansla kısa sürede Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç’in, İtalya devi Lazio’ya transferi tamamlandı.

Kosovalı futbolcu çarşamba günü İtalya'ya gidecek. Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçtikten sonra Lazio ile sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe bu transferden bonuslarla birlikte 20 milyon 350 bin Euro kazanacak.

20 milyon 350 bin euro ödenecek

Bonservis bedeli için 17,5 milyon euro+ bonuslar şeklinde, toplamda 20 milyon 350 bin euro ödenecek. Yapılan anlaşmanın bonuslarında ise, Lazio’nun 5 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi’ne katılması halinde 1 milyon euro, grup aşamasına kalması halinde 1 milyon euro ücret yer alıyor.

Fenerbahçe yüzde 5 pay alacak

Sarı lacivertliler, Muriç’in bir sonraki satışından elde edilecek gelirden yüzde 5 pay alacak. Öte yandan Vedat Muriqi’nin Avrupa’da bir kulübe transferi halinde yetiştirme bedeli olarak ödenmesi gereken 850 bin euro tutarındaki ücreti de Lazio karşılayacak.

Çaykur Rizespor'a yüzde 15 pay

Geçen sezon başında Çaykur Rizespor’dan 3,5 milyon euro bonservisle transfer edilen Muriqi için, Karadeniz ekibi de bonservis gelirinden yüzde 15 pay alacak. Bu tutar ise Fenerbahçe tarafından ödenecek.

Çarşamba günü İtalya'da

Uzun süredir transferin sonuçlanmasını bekleyen Muriqi’nin Çarşamba günü İtalya’ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Vedat Muriç neler yaptı?

Fenerbahçe formasıyla oynadığı 36 maçta 17 gol atan Muriqi, Süper Lig kariyerinde çıktığı 11 maçta 37 gol-14 asistlik performans üretti. Kosova Milli Takımı’nın forveti olan pivot santrfor, 23 maçta 8 kez gol atma başarısı gösterdi.