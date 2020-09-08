Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bekir Pakdemirli'ye talimat: Yangını söndürmeden gelme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç gündür Hatay’da devam eden yangına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye “Bekir Bey, yangını söndürmeden gelme” diye talimat verdiği ortaya çıktı.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da süreci yakından takip ediyor.

Hüriyet yazarı Abdulakdir Selvi, konuyla ilgili köşesinde kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı; ''Dün Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplantıya katılamadı. Pakdemirli üç gündür Hatay’da yangınla mücadelenin başından ayrılmıyor. Sahraya bir karavan getirtmiş, ihtiyaç olursa onu kullanıyor. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’la konuştum. Bakan Pakdemirli’nin yanındaydı. “Ciğerlerimiz yanıyor” dedi. Hatay’a geçmiş olsun.

“Bekir Bey, yangını söndürmeden gelme”

Pakdemirli, kabine toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayrıntılı olarak bilgi veriyor. Erdoğan, Pakdemirli’yi dinledikten sonra, “Bekir Bey, yangını söndürmeden gelme” diye talimatını veriyor.

Bakan Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ziyaretler sırasında denk geldiği itfaiye ekiplerine kolaylıklar dileyerek, Ballıöz’de kurulan kriz yerine dönüş yaptı.

İşin sırrı burada yatıyor

''Erdoğan seçimleri nasıl kazanıyor, 18 yıldır nasıl iktidarda” sorusunun cevabı burada yatıyor. Seçim bir günlük iş değil. Deprem oluyor, kimi zaman Cumhurbaşkanı bakanlarından önce deprem bölgesinde oluyor. Bakanlar ise bölgeyi ayağa kaldırmadan Ankara’ya gelmiyor. Sel felaketi yaşanıyor, ilgili bakanlar bölgeyi mesken tutuyor. Krizi, kriz merkezinde yönetiyor. Başına bir felaket geldiğinde vatandaş, devletini yanında görüyor. İşin sırrı burada yatıyor.