Erişte yaparken 8 kadın koronavirüse yakalandı

ESKİŞEHİR’de erişte hazırlamak için bir evde toplanan 8 kadın corona virüse yakalandı.

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Olay, Odunpazarı ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup kadın, erişte yapmak için bir evde toplandı. Ertesi gün 8 kadından 4'ü rahatsızlandı. 4'ünün de virüs testi pozitif çıktı.

Bir süre sonra diğerlerinin de virüse yakalandığı tespit edildi. Kadınlar evlerinde karantinaya alındı.

500 nüfuslu mahallede yaşayanlar, daha fazla kişiye virüs bulaşmış olması ihtimaline karşı önlem alınmasını istedi.