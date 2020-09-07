Bursa'da sözde gazeteciye 'şantaj' gözaltısı

Bursa'da yayın yapan Manşetx gazetesinin sahibi Necmi İnce, bir iş adamına şantaj yaparak 200 bin lira alırken polis tarafından suçüstü yakalandı.

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Olay Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, sözde gazeteci Necmi İnce, ilçede bulunan bir turistlik tesisin sahibinden haber yapmama karşılığında 200 bin lira istedi.

Şantaj yapılan iş adamı Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan polis savcılıktan gerekli izinleri alarak, iş adamının rüşvet olarak vereceği paraları kayıt altına aldı.

Sözde gazeteci, şantaj yaptığı iş adamı ile İznik ilçesinde bulunan bir lokantada buluştu. Burada içerisinde seri numaraları kayıtlı bulunan paraların olduğu çantayı iş adamından aldıktan sonra yan masadaki polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İlk olarak İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.