Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye yasadışı hayvan edinme operasyonu

İSTANBUL Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yolla hayvan edindiği iddiasıyla sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye baskın yaptı.

Abone ol

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin Eyüpsultan'da bulunan evine operasyon yaptı. Operasyonda yapılan aramada evde, "Makak" cinsi bir maymun ele geçirildi.

Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ve bakılması yasak olan maymuna el koyan polis ekipleri, İzgi'ye işlem yaptı. Maymun ise, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

5 ay önce de başka bir maymuna el konmuştu

Yaklaşık 5 ay önce de Meriç İzgi'ye operasyon yapıldığı ve baktığı başka bir maymuna el konulduğu öğrenildi.