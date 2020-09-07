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Bakırköy'de bu görüntünün sorumlusu sürücü yakalandı ifadesi şaşırttı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Bakırköy'de trafikte seyir halinde bir otomobilin bagaj kapağında yolculuk yapan kişi kameralara yansımıştı. O otomobilin sürücüsü sivil trafik ekipleri tarafından yakalanıp 132 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ifadesinde, aracının arızalandığını, itmeye yardım eden kişinin araç çalışınca kısa süre üzerinde kaldığını söylediği aktarıldı.

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Bakırköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir kişinin, trafikte seyir halinde olan otomobilin bagaj kapağı üstünde yolculuk yaptığı anlar vatandaşlar tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, harekete geçti. Ekipler, 40 AAF 212 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.G.'yi yakaladı. 

Gözaltına alınan Ş.G.'ye "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 132 lira para cezası uygulandı.

 

Bozulan araç çalışmaya başlayınca..

Sürücünün ifadesinde "Aracın Sefaköy'de arızalandığını, bagaj kapağında yolculuk yapan kişinin aracı itmesine yardım ettiği, araç çalışmaya başlayınca çok kısa bir süre bu şekilde yolculuk yaptığını" söylediği öğrenildi. Öte yandan sürücü Ş.G. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. 

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