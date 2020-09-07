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Mersin'de 'sosyal mesafeli' kumara baskın! 112 kişi yakalandı

MERSİN'de jandarma ekipleri, bir işletmeye yaptığı kumar operasyonunda 112 kişiyi suçüstü yakaladı. İşletme sahibinin kumar masalarını sosyal mesafeye göre kurduğu görüldü.

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Mersin'in Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede kumar oynatıldığının bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 112 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Oyun oynayanlara Kabahatler Kanunu gereğince toplam 137 bin 200 lira para cezası kesilirken, kapalı ortamda sigara içilmesi sebebiyle de tutanak tutuldu.

Kumar masalarını sosyal mesafeye göre kurdu

Adreste yapılan aramada 347 pul, 1 adet iletişim de kullanılan yaka mikrofonu ile 5 litre asit ele geçirildi. İşletme sahibinin koronavirüs salgını dolayısıyla kumar masalarını sosyal mesafeye göre kurduğu görüldü.

5 şüpheli hakkında işlem yapıldı 

Olayla ilgili 5 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

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