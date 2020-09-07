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Bilecik'te Zemzemiye köyü karantinaya alındı

Anadolu Ajansı

BİLECİK'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

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İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, köyde düzenlenen bir düğüne katılan kişilerden 3'ünün Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Düğünde temas edilen kişi sayısının fazla olduğu belirtilen açıklamada, "Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 7-20 Eylül tarihlerinde köye giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 14 günlük karantina süresince köydeki düğün, nişan, sünnet ve benzeri tüm organizasyonların iptal edildiği duyuruldu.

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