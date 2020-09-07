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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Doğu Akdeniz ve korona zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Doğu Akdeniz'deki gerilim ve corona virüs salgını gündemiyle toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ve koronavirüs salgını ile mücadele olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.20'de başladı.

Toplantının ana gündem maddeleri Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ve koronavirüs salgını ile mücadele olacak.

Toplantıda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Yunanistan ile yaşanan gerilimin gölgesinde devam eden çalışmaları ve 10 Eylül'e kadar sürecek Kıbrıs'taki Akdeniz Fırtınası tatbikatı da değerlendirilecek.

Yüz yüze eğitim olacak mı?
Corona virüs salgınında son durumun ele alınacağı toplantıda 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim ile ilgili de değerlendirme yapılması bekleniyor.

Başka hangi konular ele alınacak?
Kabine toplantısında ekonomi, terörle mücadele ve sınırötesi operasyonların da gündeme geleceği tahmin ediliyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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