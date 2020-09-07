Rusya tarih verip duyurdu: İkinci aşının klinik deneyleri tamamlanacak
RUSYA, ilk koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V’den sonra ikinci koronavirüs aşısının klinik deneylerinin 30 Eylül’de tamamlanacağını duyurdu.Abone ol
Rusya'da Vector Viroloji Enstitüsü tarafından üretilen ikinci bir aşının 30 Eylül’de erken aşama klinik deneylerini tamamlayacağı açıklandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Eylül ayı sonunda veya Ekim başında koronavirüse karşı ikinci bir aşıyı onaylamaya hazırlandığını söylemişti
Öte yandan Rus aşısıyla ilgili ilk ayrıntılı çalışmaya göre, aşı denemesine katılan bireylerin tümünde virüse karşı mücadele edebilecek bir bağışıklık tepkisi oluştu ve ciddi bir yan etki görülmediği bildirildi.
Uzmanlara göre, etkisi ve güvenliğini kanıtlamak yetersiz
Uzmanlar, çok küçük ölçekli olduğunu söyledikleri deneylerin, aşının etkisi ve güvenliğini kanıtlamak bakımından yetersiz olduğunu söylüyor.
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