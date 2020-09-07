'İmamoğlu medyası'nda neler oluyor! Cavit Çağlar vazgeçti: Olay TV'yi satmadım

İSTANBUL Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cavit Çağlar'a ait Olay TV'yi yakın bir işadamına satın aldırdığı ve kendi medasını kurmaya başladığı iddia edilmişti. Cavit Çağlar de "Evet sattım" demiş ama kime sattığını açıklamamıştı. Çağlar şimdi de "Satmadım, Olay TV'ye yatırımı ben yapıyorum" dedi.

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OLAY TV etrafında dönen "Ekrem İmamoğlu kendi medyasını kuruyor" iddialarında işler karıştı. Daha önce Olay TV'yi sattığını açıklayan işadamı Cavit Çağlar, şimdi de Nevşin Mengü, Duygu Demirdağ, Özlem Akarsu Çelik’i kadrosuna katan Olay TV'yi satmadığını tüm yatırımı kendisinin yaptığını açıkladı.

Cavit Çağlar'a ait olan Olay TV'nin, Trabzon'lu İş İnsanı Hüseyin Kalkan'a satıldığı ve Kalkan'ın İmamoğlu'nun çok yakın arkadaşı olduğunu belirtilmişti. Cavit Çağlar da çıkıp "Evet kanalı sattım" demiş ancak kime sattığını açıklamamıştı. Kanalın danışmanlığını İmamoğlu'nun danışmanı Nuri Çolakoğlu'nun yacağı ve başında da Süleyman Sarılar'ın bulunacağı belirtiliyordu.

Ana Haber'i Nevşin Mengü sunacak

Merkezini İstanbul'a taşıyan ve ekim ayında yayına geçme hazırlığını sürdüren Olay TV, Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Ali Ekber Aydın, Duygu Demirdağ'ı kadrosuna kattı. Ana Haber'i Nevşin Mengü'nün sunacağı, İmamoğlu'nun sınıf arkadaşı Fatih Portakal'ın da Olay TV'de ekrana çıkacağı iddia ediliyordu.

'Satmadım, yatırımı ben yapıyorum'

Cavit Çağlar, bugün tekrar ortaya çıktı ve Olay TV'yi satmadığını, tüm yatırımları kendisinin yaptığını söyledi.Gazeteci İsmet Berkan'a konuşan Cavit Çağlar, "Sattım dedim ama satmadım. Olay TV bende, ben yapıyorum yatırımı. Biliyorsunuz Nuri Çolakoğlu’nu, zamanında NTV’yi de o kurmuştu, şimdi de ondan rica ettim, Olay TV’de bana danışmanlık yapıyor, çok iyi bir ekip kuruluyor" dedi.

'Sattım, herkesin parasını ödedim'

Cavit Çağlar daha önce yaptığı açıklamada da Olay TV'yi bundan bir süre önce sattığını, Olay TV'de çalışanların kıdem tazminatlarının ve bütün diğer özlük haklarının ödendiğini, Bursa'da yayınlanan Olay adlı gazetenin ise hâlâ kendisine ait olduğunu duyurmuştu.