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Nedeni FETÖ soruşturması! 40 kaymakam görevden alındı

Ülke genelinde kaymakamlara yönelik başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 40 kaymakam görevden alındı. Öte yandan listede yüzlerce mülki idare amirin olduğu iddia edildi.

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Ülke genelinde görev yapan kaymakamlardan bazıları İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevden alınmaya başlandı. Bu kapsamda Personel Genel Müdürlüğü’nce hafta sonu isimleri belirlenen kaymakam ve vali yardımcılarının görev yaptığı illerin valilerine talimat gönderildiği öğrenildi.

Talimatların gitmesiyle birlikte ilk aşamada 40’tan fazla kaymakamın görevden alındığı belirtildi. Bu sabah görevden alınanlar arasında Diyarbakır Silvan Kaymakamı ve aynı zamanda belediye kayyımı Mehmet Uslu, Ağrı Diyadin Kaymakamı ve aynı zamanda belediye kayyımı Hasan Doğan ile Şanlıurfa Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl ve Akçakale Kaymakamı Hamza Özer yer aldı.

Listede 400 dolayında mülki idare amiri olduğu iddiası var

Soruşturmanın, daha önce mülki idareye yönelik soruşturmayı yürüten Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile MİT Başkanlığı’nın tespitleri sonrasında başlatıldığı öğrenildi. Listede 400 dolayında mülki idare amiri olduğu öne sürülüyor. Soruşturmanın FETÖ’nün devlet içinde yerleşmeye hız verdiği süreçteki ‘95. Dönem Kaymakamları’ üzerine yoğunlaştığı ifade ediliyor. Görevden alınan kaymakamlar hakkında Ankara’da FETÖ’den adli soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Bu arada, AK Partili Mehmet Metiner, bu sabah kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memleketi olan Ağrı’da üç kaymakamın görevden alındığını açıkladı.

Sason ve Beşeri kaymakamı görevden alındı

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

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