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Sakarya'da hırsızlığın bedelini hırsızlıkla ödemek istedi

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da açtığı duvar deliğinden markete giren hırsız, içerisinde 45 bin lira bulunan kasayı patlattı. Paraları çalan şahıs İstanbul'da bir evde yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, daha önce işlediği hırsızlık suçlarının para cezalarını ödemek için hırsızlığı gerçekleştirdiğini söyledi.

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Adapazarı ilçesinde bir marketin duvarını delerek içeri giren hırsız, içerisinde 45 bin lira olan kasayı yanında bulundurduğu aparat ile açıp parayı çalarak kayıplara karıştı. Durumun haber erilmesi üzerine harekete geçen ekipler, hırsızı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda, hırsızın hakkında aynı suçtan çok sayıda suç kaydı bulunan 42 yaşındaki S.K. olduğunu ve yaptığı hırsızlık sonrasında İstanbul iline kaçtığını belirledi. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler İstanbul ili Bağcılar ilçesindeki bir adrese gerçekleştirdikleri operasyon sonrasında şüpheli S.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

İfadesinde anlattı: Hırsızlık suçlarının para cezasını ödemek için...

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli sorgusunda; daha önceden işlediği hırsızlık suçlarından ödemesi gereken para cezalarını karşılamak için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. S.K.’nın Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesi ise adeta akıllara durgunluk getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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