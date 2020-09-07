Bursa'da 85 yaşındaki Hatice ninenin ağzındaki altın dişleri çaldılar

"Dişlerim altındı, eşimden kaldı"

Altın dişlerinin, ölen eşinin hatırası olduğunu belirten Hatice Godan, "Dişim ağzımdan düştü. Birini alıp hemen ağzıma taktım, diğerini takamadım. Aldığı gibi cebine koydu. Kim olduğunu bilmiyorum. Eve nasıl girdiğini de anlamadım. Üst kattaki komşuma seslendim ama sesimi duyuramadım. Dişlerim altındı. Eşimden kaldı. Kim bilir kaç senelikti.